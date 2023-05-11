萊坊：今年首季全球豪宅樓價錄負增長　香港豪宅按年跌價1.3%

萊坊公佈最新今年第一季《萊坊全球豪宅指數》報告，內容顯示自全球金融危機以來，今年第一季全球豪宅樓價首次錄得按年負增長，當中香港豪宅樓價按年下跌1.3%，從2022年第四季的排名37位，輕微上升至排名34位，而最近3個月的豪宅樓價則維持不變。



該指數追蹤46個市場的豪宅樓價，有16個市場的豪宅樓價按年錄得下跌，三分之二的豪宅市場錄得樓價上升。

杜拜豪宅樓價按年勁升44%

至於其他城市方面，杜拜在指數的排行榜位列榜首，豪宅樓價按年上升44%，美國邁阿密緊隨其後，按年上升11%，是杜拜以外豪宅樓價錄得雙位數增長的城市；其他排名首五位豪宅樓價升幅最大的城市包括蘇黎世（9.4%）、柏林（5.7%）和新加坡（5.5%）。至於廣州豪宅樓價表現大為改善，從2022年第四季的排名34位，上升至排名15位。

杜拜豪宅樓價在過去3年累積升幅高達1.49倍。（萊坊資料）

與內地及國際通關 港豪宅成交量逐漸增加

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，香港的豪宅樓價保持堅挺，近年表現跑嬴大市。隨着與內地及國際恢復通關，預計成交量開始逐漸增加。美國開始減慢加息步伐，而由於香港豪宅供應有限，今年豪宅樓價將會回愎平穩增長。

《萊坊全球豪宅指數》是一個根據追縱豪宅樓價的指數，透過全球研究網路追蹤全球46個城市的豪宅樓價走勢。該指數根據當地貨幣計算。

杜拜在指數的排行榜位列榜首，豪宅樓價按年上升44%。（萊坊資料）