中資、內地富豪連環爆煲　近年在港物業淪銀主盤　總價值逾260億

近年不少中資企業、內地富豪旗下在港貴重物業紛紛被接管淪為銀主盤，涉及港島超級豪宅、新式甲級商廈，甚至住宅地皮等，累計價值已超過260億元。



近月最矚目為由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的紅磡祥祺中心A座及B座甲廈、東半山傲璇單位，以及山頂歌賦山道15號豪宅，在3月份淪為銀主盤，被恒生銀行委任會計師樓羅兵咸永道作為接管人接收。

陳紅天指非資不抵債 三物業估值逾百億 貸款共60億

據了解，陳紅天回覆傳媒表示，該三項物業估值高達逾100億元，貸款合計約60億元，並非資不抵債。他又指，被接管前數天，有朋友正與銀行商議洽購項目相當部分股權，有關潛在交易並未告吹，不是沒有辦法還債，不滿接管人「幾日都唔等得」是興風作浪。

據悉，紅磡祥祺中心A座及B座甲廈去年市值高達約70億元，目前估值已有所回落。而東半山傲璇單位，以及山頂歌賦山道15號豪宅，前者最新估值約6.8億元，而後者估值介乎約15億至25億元。

恒大和生圍「皇宮屋」地皮50億沽

事實上，過去兩年市場不乏中資企業及內地富豪旗下物業，出現被接管出售的情況。涉資較大額包括中國恒大（3333）旗下元朗和生圍地皮，於2022年11月以50億元沽出，連同補地價等開支，大幅蝕讓60億元離場。值得留意，該幅地皮曾計劃分4期興建268幢洋房，當中更包括一幢面積近25萬平方呎的「皇宮屋」。

中國恒大中心流標收場

此外，中國恒大旗下香港總部「中國恒大中心」在去年被接管及推出市場標售，並於同年10月底截標。不過在今年1月份，因接獲出價未達要求，終流標收場。

而恒大創辦人許家印及相關人士持有的山頂布力徑10號B座大宅，去年11月被接管，市值達8.8億元。不過在3月底截標時，由於收到的意向未達到要求，業主將會繼續與潛在買家接洽出售大宅。

佳兆業、海航所持超級豪宅相繼易手

除了上述陳紅天及中國恒大相關的銀主盤外，內房佳兆業（1638）及曾在港「瘋狂搶地」的海航集團或相關人士，亦有超級豪宅淪為銀主盤。其中較近期為佳兆業相關人士持有的薄扶林貝沙灣洋房銀主盤，在2022年7月以3.63億元售出，呎價接近9.2萬元，成交價及呎價均為貝沙灣的新高紀錄。

而海航集團相關人士持有的山頂超級豪宅TWELVE PEAKS洋房及西半山天匯45樓（又名68樓）A室複式單位，分別在2022年1月及2021年10月，以3.87億及3.12億元沽出。