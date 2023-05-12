THE HOLBORN現樓示位曝光　住客會所設英式園林1.2萬呎｜多相

恒地（0012）旗下鰂魚涌新盤THE HOLBORN已屆現樓。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，該盤本月進入交樓程序，預計最快下月以現樓推售。發展商今日（12日）開放項目現樓會所及示範單位予傳媒參觀，而本周末開起將對外開放予公眾參觀。



韓家輝指，項目已推出150伙，累沽136伙或91%，成交價由543.9萬至1,400萬元，平均呎價為29,026元，套現11億元。項目下周二將加推八伙開放式單位。至於同系港島項目CAINE HILL已獲批入伙紙，項目推出154伙，累沽134伙或87% 。成交價介乎533萬至1,700萬元，平均呎價為28,642元。項目下周二加推5伙。

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THE HOLBORN累沽136伙 平均呎價29026元

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，住客會所CLUB HOLBORN連英式園林佔地約12,000平方呎，由英國著名室內設計團隊Conran and Partners及園林設計師ALN聯手打造，提供多達16項設施。

其中健身室設備方面，引入歐洲先進器材，包括意大利REAX COMPACT、REAX RUN及德國ICAROS Cloud4，讓住戶透過全身認知和反應訓練，提高協調性和平衡性。至於天台可舉辦露天電影會、耕種活動。

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配合高空設計 特備小型摺疊式梯

現樓示範單位方面，其中一伙為A座31樓A10室，實用面積211平方呎，屬一房連儲物室間隔。客飯廳以玻璃趟門連接露台，迷你開放式廚房，玄關位置設有蒸爐，連雪櫃。

浴室設於主人房內，屬黑廁設成。主人房內置高度延至天花的衣櫃，內置指紋鎖保險箱，睡房可外望開揚海景，曲尺窗設計增加採光。值得留意的是，發展商為配合單位高空設計，發展商特備小型摺疊式梯供住戶使用。

↓A座31樓A10室↓

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兩房玄關鞋櫃設智能無線充電

另一單位屬A座31樓A1室， 實用面積452平方呎，屬兩房連儲物室間隔。玄關位置設有鞋櫃及智能無線充電。天花位置設有儲物空間。

客飯廳以玻璃趟門連接露台，開放式廚房設計配以高度延至天花的儲物櫃。至於主人房以曲尺窗設計增加採光，外望城市景。浴室以淋浴間設計，有窗屬明廁設計。

↓A座31樓A1室↓

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THE HOLBORN共提供420伙，涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎220至237平方呎，佔約34%，1房標準單位實用面積由253至314平方呎，佔約57%，2房標準單位實用面積則為452平方呎，佔約6%。當中3樓及32樓設有特色單位，佔約3%，附設平台及/或天台。