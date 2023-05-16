瓏珀山5萬呎住客會所曝光　發展商犧牲10個車位、園林種植土沉香

新地（0016）旗下沙田低密度豪宅項目瓏珀山，近月正式入伙，項目住客會所連園林佔地約5萬平方呎，提供室外兒童遊樂埸、天幕電影院等設施，其中佔地近2萬平方呎的大草地，更種植一棵野生土沉香。發展商更指，為保留土沉香，特意修改住宅及車位的排列設計，放棄了大約10個車位的面積。此外，發展商日前同時開放兩個「清水」現樓示範單位予傳媒參觀。



瓏珀山為低密度豪宅項目，位於沙田水泉澳多石街33號，兩期一共提供355伙。樓盤最早於2021年4月推出銷售，至今累售沽出103伙。

發展商日前開放樓盤現樓環境予傳媒參觀，住客會所連園林佔地約5萬平方呎，其中內庭命名為瓏珀大觀園，提供近3萬平方呎的戶外園林，提供室外兒童遊樂埸、天幕電影院等設施，園中更擁有一棵野生土沉香。

瓏珀大觀園設室外兒童遊樂埸、天幕電影院

此外，庭園中間設有近2萬平方呎的大草地，並利用借景手法，將四周山巒景色延伸至庭園中間，帶給住戶一種擁有整個山頭的感覺。另外，多石街以山上巨可嶙峋而命名，因此發展商特意保留數顆巨型花剛岩，並布置在大草地的四周。

+ 5

遊樂園由北歐設計師負責 15歲或以上人士也適用

瓏珀大觀園中有室外兒童遊樂埸、天幕電影院等設施。當中，發展商以樹屋及動物作主題，斥400萬元聘請北歐戶外遊樂園設計師，除了用作室外兒童遊樂埸，更可提供予15歲或以上人士使用。

另外，野生土沉香亦是大觀園特色之一，土沉香被列入中國國家二級保護植物，發展商為了可以保留這棵土沉香，投放許多人力資源及工序去保護，例如修改住宅及車位的排列設計，放棄了大約10個車位的面積，同時在施工期間安裝近17米的維護樁，以確保沉香樹的根部土壤不受工程影響。

+ 7

室內會所Club Michel佔地1.9萬呎

項目住客會所「Club Michel」邀請日本著名室內設計事務所Stickland設計，會所面積達1.9萬平方呎，提供可容納98人的休息室、室內兒童遊樂園、長25米的室內恒溫游泳池、觀星台等設施。瓏珀山更是新地首個獲得WELL認證的項目，WELL認證是由國際健康建築研究所於2004年推出一套健康建築標準，發展商在項目中使用了高效率空氣微粒過濾網及納米催化式氧化技術空氣系統，提升屋苑整體環境質素。

採人面識別系統等智能科技

瓏珀山更引入了不同的智能科技，提升住戶的生活便利性，例如於所有出入口使用了人面識別系統，客戶可以不用帶匙卡便可以進出屋苑所有設施；每個單位入伙時附送平板電腦，取代傳統室內對講機。

↓Town 3 23樓C室↓

+ 14

長形大廳兩邊皆有窗 望城市景、內園景、山景

發展商日前開放兩個示範單位予傳媒參觀，分別是實用面積1,500平方呎的Town 3 23樓C室及942平方呎的10樓B室。23樓C室屬四房三廁兩套設計，樓高3.375米，客飯廳呈長方形設計，兩邊皆設有窗戶，一邊望向沙田市中心城市景，一邊望向山景及內園景，望山景的落地玻璃趟門外接露台。房間內使用了玻璃隔音趟窗，可以保留空氣流動的同時，可以有隔音之用，有別於其他樓盤隔音窗不能打開，不利於空氣流通，而該技術新地首次應用的項目為凱旋門。

↓Town 3 10樓B室↓

+ 9

此外，實用面積942平方呎的10樓B室，屬三房一套設計，客飯廳也是呈長方形設計，客飯廳有別於23樓C室的兩邊窗戶，10樓B室只有一面向園內景的窗，其他設施皆與23樓C室相約。

西貢十四鄉明年次季推 室內運動空間近18萬呎

至於同系新界大型項目方面，新鴻基地產高級策劃（工程管理）張展鴻表示，西貢西沙路十四鄉大型綜合發展項目，有機會於明年第二季推出市場。他表示，該項目的設計可謂「前無古人」，項目將會是新地的「簽名盤」、「旗艦盤」，提供9,000多伙住宅，並透露項目設有一個近18萬平方呎的室內運動休憩設施空間。