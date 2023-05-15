十大屋苑周末錄6宗買賣　六個屋苑「捧蛋」　二手市況料持續受壓

十大屋苑本周末錄得6宗成交，按周回升200%，不過成交量仍屬個位數水平，當中亦有6個屋苑零成交，屬低位徘徊。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本週末受天雨影響睇樓活動，加息亦令不少買家對入市觀望，加上市場焦點落於一手新盤，不少新盤接連以低價搶客，並提供吸引的置業優惠，不少買家轉至一手，昨日大埔新盤亦於開售當日沽清全數單位，反觀二手業主叫價相對進取，筍盤早被市場消化，料本月二手市場持續受壓。

中原陳永傑：二手筍盤早被市場消化

港島區方面。中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月至今暫僅錄5宗成交，新盤低開搶客，加上加息因素，睇樓氣氛明顯轉靜，本週末更受天雨影響，市場本周末錄得一宗成交，單位為南天閣低層G室，實用面積561平方呎，兩房間隔，座向北，擁內園景致，最新以1,068萬元易手，呎價19,037元。

九龍區方面，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本周末錄得1宗成交，與上周末一樣，市場本周末錄得屋苑2期3座低層E室，實用面積389平方呎，2房間隔，最新以618萬元易手，呎價15,887元。

嘉湖山莊三房562萬易手 呎價不足9000元

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，近日受天雨及加息影響，二手交投明顯受壓，買家入市意慾低迷。嘉湖山莊本周末錄2宗成交，包括樂湖居12座低層B室，實用面積633平方呎，3房連套房間隔，以562萬元沽出，呎價8,878元。原業主於1999年1月以171萬元購入，持貨24年，現轉手帳面獲利391萬元，升值約2.3倍。