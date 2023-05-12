進取業主慘遇滑鐵盧 　八個月劈220萬　終蝕沽GRAND MARINI三房

將軍澳日出康城GRAND MARINI有業主去年以「進取價」1,530萬元放售三房戶，及後因應市況曾一度於一個半月內減價五次共102萬元求售。最終在近8個月，單位總計下調多達「十口價」，累劈220萬元後以1,310萬元沽出，持貨4年料需實蝕逾50萬元離場。



香港置業首席分區董事劉浩勤指，是次成交為將軍澳日出康城GRAND MARINI 2B座中層A室，實用面積785平方呎，屬三房套連士多房間隔。單位最初於去年9月以「進取價」1,530萬元叫價放盤，並一個半月內減價五次共102萬元求售，惟仍無人問津。

↓GRAND MARINI 2B座中層A室↓

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持貨4年 帳蝕18.5萬元

單位在今年5月進一步下調叫價至1,340萬元後獲買家洽購，最終單位新近以1,310萬元沽出，呎價16,688元。總計，單位放盤近8個月，先後下調「十口價」共累劈220萬元或14.3%沽出。

據知，原業主2019年1,328.5萬元一手購入，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓18.5萬元，單位期內貶值1%。如計及當時入市繳稅約19.8萬元，以及賣出的佣金約13.1萬元，料實蝕逾50萬元離場。劉浩勤補充，上述屋苑目前有51個放盤單位，入場費650萬元。