地產代理虛報物業自住　騙490萬按揭貸款　判囚16個月兼充公107萬

一名年約38歲中原地產代理，涉於2016年獲批按揭貸款約490萬元後，先後透過中原地產將按揭單位出租予兩名租戶，其間要求其中1名租客將水務署帳户轉為其名下及提供水費單，並兩度向銀行確認物業屬自住，在按證保險有限公司接獲投訴始揭發事件。該名地產代理早前在區域法院承認2項欺詐罪，今日（16日）被判監16個月，另充公約107萬元犯罪得益。法官謝沈智慧指欺詐屬嚴重罪行，被告持續犯案及指使租客將水務署帳戶轉移至其名下，加重案件嚴重性。



控罪指，38歲男被告趙嘉威，案發時為中原地產代理，承認2項欺詐罪，另1項欺詐罪存檔法庭。控罪指，被告於2017年6月13日及2020年2月7日，向滙豐銀行及香港按揭證券有限公司，虛假地表示將軍澳日出康城領都某單位作自住，並意圖詐騙而誘使滙豐銀行及按揭證券公司向他批出約490萬元按揭貸款，導致他獲得利益，或導致滙豐銀行及按揭證券公司蒙受不利。

一名地產代理虛報物業自住，騙取銀行及按證保險有限公司約490萬元按揭貸款，判囚16個月兼充公107萬元。

法官：置業用途有變 有責任通知銀行

辯方早前求情時，指被告趙嘉威因本案將失去地產代理牌照屬很大懲罰，被告本來打算自住在涉案物業，不過被告姐姐由於需到內地工作緣故，因此被告選擇繼續與家人同住，以分擔家庭開支。

不過法官不接納辯方求情理由，指被告失去牌照屬咎由自取，並指他在申請按揭貸款時，聲明物業屬自用，如果情況有改變，他有責任通知銀行，認為被告是公然及故意地違反聲明和欺詐銀行，並不構成減刑理由。