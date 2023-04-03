3月地產代理人數增至41,074人　連升兩個月　每5名代理爭一張單

樓市交投量明顯回升，帶動地產代理從業員數字連升兩個月。據地產代理監管局最新資料，截至2023年3月31日止，全港持牌代理人數有41,074人，較2月份的41,038人，按月增加36人，連升兩個月共267人。不過對比2022年3月底的42,016人，最新地產代理人數仍有減少，按年少942人或2.2%。

交投量增加 競爭程度緩和

近月樓市交投轉旺，地產代理之間的競爭程度有所緩和。據地產代理的數字，截至3月底，整體物業註冊宗數為8,202宗，按月增加超過2,200宗或約37%。以3月份最新持牌代理人數計，即平均每5名代理爭一張單，較上月每月7名代理爭一張單比，競爭程度有所緩和。

近月一手市場交投轉旺，多個新盤銷情理想。（資料圖片）

至於持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數，截至今年3月底錄18,866人，按月升98人，連升兩個月；反映前線代理的「S牌」營業員牌照，截至3月底錄22,208人，按月減少62人。

反映分行數目的營業詳情說明書，3月份最新錄7,092份，按月升37份。對比去年3月底的7,160份，則累積減少68份或0.95%。