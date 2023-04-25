一手攤薄二手客源　地產文學大玩「風繼續吹」變「瘋價續推」吸客

近期樓市乍暖還寒，一手減價賣樓，攤薄二手市場購買力，二手交投低位徘徊，地產代理既心急售出物業，亦要為「開單打算」，續在分行櫥窗大玩「地產文學」，除放盤的基本資料如面積、叫價外，以誇張「吸晴」的廣告標語作為招徠吸客。

繼早前的「曼聯球季輸大咗」、「誤墮情網」、「賣腎又賣樓」後，近日再有「地產文學」在網上瘋傳。有代理張貼屬於西半山寶翠園的放盤廣告，改編已故歌手張國榮的經典名曲「風繼續吹」，大玩諧音、食字，把「風繼續吹，不忍遠離」改成「瘋價續推，急緊願離」，似乎想表達業主賣樓心切，不介意低價沽貨離場。

參考地產代理監管局的資料，截至今年3月31日止，全港持牌代理人數有41,074人，較2月份的41,038人，按月增加36人，連升兩個月。不過對比去年3月底的42,016人，地產代理人數仍錄減少，按年少942人或2.2%。

而截至3月底，據地產代理數字，整體物業註冊宗數約為8,202宗，按月增加超過2,200宗或約37%。以同月持牌代理人數計，即平均每5名代理爭一張單，競爭程度較之前有所緩和。

↓↓昔日地產代理宣傳標語↓↓

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事實上，每逢大旺市或大跌市，地產代理行櫥窗便會出現層出不窮的放盤宣傳字眼吸客，如2012年樓市飛升，荃灣某地產代理分行的櫥窗，當時便張貼上樂悠居753平方呎單位叫價410萬元，並形容為「窮人恩物」，引起熱議。