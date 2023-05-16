麗新元朗中心擬重建兩幢住宅　涉1019伙　較舊方案增兩成

由資本策略（0497）與麗新發展（0488）持有的麗新元朗中心，今日（16日）向城規會申請放寬地積比率及建築物高度限制，發展1,019伙住宅，較2021年中獲批的舊方案增加逾兩成。



據文件顯示，地盤位於元朗東頭工業區宏業東街21至35號，地盤面積約78,265平方呎。申請人要求放寬住宅部分地積比率，由原先的5倍增加至6倍發展，以發展兩幢樓高29層的住宅大樓，涉及1,019伙，平均面積約461平方呎，總樓面約469,590平方呎。亦提出348個停車位及6個上落客貨車位。

另外亦提供一幢樓高三層的非住宅大樓用作零售、餐飲，涉及17,222平方呎，亦提供社福設施。

麗新元朗中心申請放寬地積比率及建築物高度限制，發展1019伙住宅。（城規會文件）

值得留意的是，上述項目於於2021年8月己獲發展兩幢涉及約828伙、樓高24層住宅大樓。換言之，新方案較舊方案增加191伙或約23%單位供應。

申請人續指，項目於於2021年獲獲城規會同意改劃申請，加上屆政府於上述改劃申請同意後提出《北部都會區發展策略》，故在檢視後認為可有條件增加發展規模，及跟政府過往於啓德、古洞北及粉嶺北新發展區中的同類規劃申請性質相類似。