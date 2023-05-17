新香港人5.77億購Mount Nicholson洋房　啃辣招稅15%、稅款8661萬

由九倉（0004）及南豐合作發展、會德豐負責銷售的山頂超級豪宅Mount Nicholson第一期，上月中以約5.77億元招標沽出12號洋房，成交呎價約8.2萬元。該幢洋房的新買家為在港擁有物業的新香港人，是次入市繳付高達8,661.66萬元的雙倍印花稅（DSD），料為今年最大額的辣招稅個案。以本月初開價的大埔白石角University Hill第2B期計算，該盤最平的開放式戶折實售價僅約332萬元，即上述超級豪宅洋房的稅款，足夠買入26個開放式單位。



稅款夠買白石角新盤26伙開放式戶

資料顯示，上述Mount Nicholson 12號洋房，包括地庫、地下、1及2樓，實用面積7,042平方呎，屬第一期洋房之中面積最細，採四房四套連儲物室間隔，連2,715平方呎花園及泳池、1,970平方呎庭院及兩個車位。不設天台面積。該幢洋房在上月中以5.77444億元易手，成交呎價82,000元。

洋房新買家姓陳（CHEN），是次繳付稅款高達8,661.66萬元，佔樓價15%，反映屬他本身在身已有物業，因此需要繳付高達樓價15%的雙倍印花稅。另由於其姓氏英文拼音屬國語拼音，預計為已取得身份證的內地客。

若計及稅款成本，該名買家總入市成本高達約6.64億元，即每呎入市成交高達9.43萬元。

翻查資料顯示，Mount Nicholson第一期對上一宗成交為2019年5月，當時項目洋房15以約9.16億元沽出，以單位面積8,674平方呎計，呎價約10.56萬元。

Mount Nicholson的業主，位位非富則貴，包括「賭王」四太梁安琪女兒、大鴻輝興業主席兼「舖王」梁紹鴻、美的集團「太子爺」何劍鋒等。