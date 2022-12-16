內房香江集團太子女5億沽Mount Nicholson　一年帳面貶值6000萬

有「亞洲樓王」之稱的山頂超級豪宅Mount Nicholson，新近錄得首宗二手成交，帳面貶值一成。由香江集團董事長劉志強之女兒劉楸妍持有的Mount Nicholson 16樓C室，新近以5億元登記易手，較去年11月買入價約5.6億元，一年間帳面貶值約6,000萬元。



上述Mount Nicholson16樓C室，實用面積4,186平方呎，原由劉楸妍於2021年11月以約5.609億元買入，成交呎價高達約13.4萬元。不過相隔僅約一年，單位在11月23日以5億元易手，成交呎價降至約11.94萬元。以新成交價計算，單位帳面貶值約6,092萬元，蝕幅約10.9%。

上述豪宅單位新買家姓氏為LAI，是次入市繳稅2,125萬元，即佔樓價約4.25%，反映以首置名義入市。據悉，該買家過去不時買入港島豪宅，曾在2015年11月以6.98億元買入山頂白加道28號雙號屋。

未滿三年禁售期 涉辣稅5000萬

此外，由於劉楸妍持貨滿一年但不足三年，即未過額外印花稅（SSD）禁售期，因此是次需要支付高達樓價10%的辣招稅款，涉及5,000萬元。若計及買入時的稅款約2,384萬元，以及辣招稅及帳面蝕讓金額，實蝕金額更高達1.34億元。

不過有代理消息指，上述單位過去未曾在市場放售，不排除業主自行沽出單位，或涉內部轉讓。

劉楸妍去年底12億購兩伙 呎價最高14萬

資料顯示，香江集團董事長劉志強及集團總裁翟美卿之女兒劉楸妍，在去年11月一口氣豪斥逾12億元購入Mount Nicholson16樓C室及16樓D室。兩個單位實用面積分別為4,186及4,544平方呎，連車位，成交價分別為5.6億及6.4億元，呎價分別為13.4萬及14.08萬元，後者創下亞洲分層住宅呎價新高，為新「亞洲樓王」。而當時16樓C室以首置名義入市，另一伙D室則需要繳付約15%辣招稅，單計稅款已近9,600萬元。

劉氏家族累斥23億掃Mount Nicholson

參考香江集團劉氏家族成員過去多次入市Mount Nicholson，包括2018年2月香江集團董事局主席劉志強及兒子劉根森，便分別以逾5.47億及逾5.9億元購入Mount Nicholson 11樓C及D室，去年二人再以2,700萬元購入屋苑3個車位。

據香江集團網頁，集團創建於1990年，員工數目兩萬人，產業覆蓋商業、產城、金融、科創、文旅健康等，版圖遍及粵港澳、長三角、京津冀魯地區及內地核心城市，並入選中國民營企業500強。而香江集團總裁總裁翟美卿早前獲委任大灣區女企業家總會的特邀榮譽顧問。