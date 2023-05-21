University Hill2B期周三價單賣222伙　雷霆：300伙留待現樓推售

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期昨日（20日）公布銷售安排第3號，落實將於本周三（24日）進行壓軸推售，涉及共240伙，其中222伙將以價單形式發售，餘下的18伙則採取招標形式發售。



雷霆料第四季取得入伙紙

新地副董事總經理雷霆表示，University Hill整個項目預計可於本年第四季取得入伙紙，有見發展項目入伙期將至，故Silicon Hill及University Hill未推售的單位，將留待發展項目入伙後再進行推售，涉及約300伙（扣除即將於本周三發售的項目第2B期單位），涵蓋開放式至三房戶型。

第三輪入場費低至327.77萬

新地代理總經理胡致遠表示，周三發售價單222伙的詳情，胡致遠表示，折實售價由327.77萬至1,102.96萬元，呎價由13,024至19,932元，入場價單位是優景閣第1座1樓A10單位，實用面積221平方呎，屬開放式間隔。該222伙單位以定價計市值逾17億元。項目第2B期將於明日（22日）截止接收購樓意向登記，並於本周二（23日）進行抽籤。

個別單位加價1至9%

胡致遠又指，項目第2B期的價單第1號至價單第3號內少量個别單位的售價調整1%至9%。至於University Hill第2B期次輪銷售的客源分佈，當中約55%的客源來自沙田、大埔、馬鞍山；約20%的客源來自新界其他區份，約20%來自九龍區；約5%則來自港島區。

University Hill第2A期即日標售3伙特色單位，套現逾2,500萬元；標售單位涵蓋一房至三房單位，成交價由593萬至1,074萬元，成交呎價由19,152至21,185元。