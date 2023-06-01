西半山尚璟下周招標5伙逾二千呎豪宅　設39個月先租後買優惠

由崇傑地產持有的西半山寶珊道豪宅尚璟，委託第一太平戴維斯公開招標5個一手單位，全部均為實用面積逾2,000平方呎的四房戶。項目設有39個月先租後買優惠，即在租約第三年後到期前三個月，買家可選擇行使購買權。



第一太平戴維斯指出，尚璟將於下周一（5日）起公開招標5個單位，包括低層單位7A及7B，中高層單位15A、15B及17B。物業主要為四房三套間隔，實用面積約2,028至2,206平方呎。發展商設置全新示範單位。

是次推售為買家提供了3個全新付款計劃，包括120日短成交付款計劃給予買家3.25%現金回贈，如能提早60日成交，更可享共高達7.5%現金回贈。

尚璟為永隆銀行創辦人伍氏家族旗下的崇傑地產所發展，位於寶珊道18號，提供38個單位，2016年已入伙。

採120日短成交付款計劃 買家享現金回贈3.25%

另有360日長成交付款計劃及39個月先租後買優惠，前者任何時候支付樓價的20%後可享先住後付優惠，後者可選擇先租後買優惠，在租約第三年後到期前三個月可選擇行使購買權，靈活的付款辦法為尚未成為香港永久居民的買家提供便利。

尚璟為永隆銀行創辦人伍氏家族旗下的崇傑地產所發展，位於寶珊道18號，提供38個單位，2016年已入伙。第一太平戴維斯首席執行官投資辦資深助理董事施豪東表示，該盤一向以惜售方式放賣，至今賣了13伙。今次推售單位加入了各項優惠計劃滿足不同買家需要，更有全新打造的示範單位展示。