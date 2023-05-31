NOVO LAND第2A期首日錄逾3000人次參觀　預告本周末加推應市

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期昨日（30日）公布首張價單，涉及186伙，折實平均呎價13,598元，並於即日下午將對外開放售樓處及示範單位，最快6月初推售。 新地代理總經理陳漢麟表示，自昨日對外開放售樓處及示範單位後，單計昨日已錄逾3000參觀人次，當中大部分為年輕人及分支家庭，又預告本周末加推單位。



另外，Indigo Living業務發展總監莫麗賢表示，今批單位內的開放式至3房單位的買家，可選擇1萬元折扣優惠，或透過Indigo家具獎勵積分換取家具。

首批186伙 入場費334.73萬起

NOVO LAND第2A期首張價單提供186伙，包括開放式戶至三房間隔。當中開放式佔19伙、一房佔7伙、 兩房佔99伙、三房佔61伙。首批單位的價單定價393.8萬至1,113.9萬元，價單呎價由14,943元至17,256元。以最高折扣15%計，折實售價334.73萬至946.81萬元，折實呎價12,701元至14,667元。整批單位市值約14.4億元。

左起：新地代理總經理陳漢麟、Indigo Living業務發展總監莫麗賢

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