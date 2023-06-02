CCL按周跌0.61%　終止3周連升

中原城市領先指數CCL最新報166.88點，按周跌0.61%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，5月4日美國及本地銀行加息後首周，CCL回軟，結束3周連升。受港元拆息向升，美國債務上限危機，股市下挫等因素影響，二手樓市觀望氣氛濃厚，成交淡靜，短期整體樓價繼續反覆爭持。



6月2日美國參議院通過暫停債務上限法案，港股大升，市場預期聯儲局6月暫停加息的機會升溫，對本港二手樓價的影響將於6月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.42點，按周跌0.74%。CCL(中小型單位)報166.83點，按周跌0.64%。CCL（大型單位）報167.15點，按周跌0.48%。CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）齊連升3周後回軟，走勢反覆。

本周四區樓價二升二跌，各自反覆爭持。新界東CCL_Mass報180.97點，按周升0.47%，連升2周共0.90%。新界西CCL_Mass報156.74點，按周升0.46%，連升3周共3.42%。港島CCL_Mass報170.23點，按周跌1.09%，終止3周連升。九龍CCL_Mass報161.83點，按周跌1.92%。

2023年計，CCL累升6.45%，CCL Mass升7.75%，CCL（中小型單位）升7.81%，CCL（大型單位）微升0.29%。港島升9.19%，九龍升7.33%，新界東升6.45%，新界西升7.78%。