CCL最新報167.91點　按周升0.68%　分析：樓價反覆爭持

中原城市領先指數CCL最新報167.91點，按周升0.68%，連升3周共1.71%。本周指數是反映5月4日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行加息0.125厘當周的市況。在美國議息前，本港銀行率先調高按揭現金回贈優惠，有助抵銷部份加息的影響，而且市場憧憬加息周期結束，樓價短暫回穩。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，短期走勢上，整體樓價反覆爭持，CCL持續於165點到168點之間窄幅徘徊。CCL早前連跌3周後回升3周，6周累計跌0.29%。近日港元拆息高企，銀行的資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於6月中旬公佈的CCL才開始反映。

四區樓價齊升，港島CCL_Mass報172.11點，按周升1.48%，連升3周共3.15%。

四區樓價齊升

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.67點，按周升0.95%，連升3周1.73%。CCL（中小型單位）報167.90點，按周升0.77%，連升3周1.68%。CCL（大型單位）報167.95點，按周升0.23%，連升3周1.87%。近6周計，CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位）同樣反覆爭持，分別跌0.03%、升0.01%及跌1.82%。

按地區劃分， 四區樓價齊升，港島CCL_Mass報172.11點，按周升1.48%，連升3周共3.15%。九龍CCL_Mass報165.00點，按周升1.32%。新界東CCL_Mass報180.12點，按周升0.42%。新界西CCL_Mass報156.03點，按周升0.21%，連升2周共2.96%。

2023年計，CCL累升7.11%，CCL Mass升8.55%，CCL（中小型單位）升8.50%，CCL（大型單位）升0.77%。港島升10.40%，九龍升9.43%，新界東升5.95%，新界西升7.30%。