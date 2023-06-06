NOVO LAND第2A期周六價單賣188伙　折實入場334.73萬起

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期落實本周六（10日）展開首輪銷售，以價單形式發售188伙，當中入場單位折實334.73萬元起，項目將於星期四截票。發展商表示，項目截至昨晚共收到3,600票，以首輪銷售188伙計，超購約18倍。



政府考慮放寛首置按揭 雷霆：首置人士的置業佳音

新地副董事總經理雷霆表示，A組兩張價單反應熱烈，預計周六首批推出188伙，涉及開放式至三房單位，以市值計約12.8億元。對於財政司長考慮放寛首置按揭，雷霆表示是首置人士及年青人的置業佳音，期望當局盡快公佈詳情。

新地代理總經理陳漢麟表示，188伙單位包括26間開放式單位、11間一房單位、133間兩房單位以及18間三房單位。折實售價334.73萬元至941.46萬元，折實呎價12,830元至14,775元。當中98伙折實售價低於600萬元，全部單位折實售價不超過980萬元。

首輪銷售於10時開始 大手客最多買4伙

首輪銷售於周六早上10時開始，將分為A、B兩組。A組為大手客組別，最多買四伙，其中A1組必須買一伙指定三房單位；A2組最少購買兩伙指定單位；A3則購買最少一間指定三房單位或最少購買指定兩伙單位。

至於B組為散客組別，最少買一伙及不多於四伙指定單位。值得留意的是，A、B組買家則最多買一間指定一房單位。