加連威老道單邊舖交吉2年　獲美妝連鎖店50萬承租　較高峰低44%

中港通關後，美容及化妝品及保健品等零售行業，開始積極於零售核心區尋找據點。截至今年首季空置率接近30%、全街擁有28間吉舖的尖沙咀加連威老道，最新錄得一宗大額租務個案，有美妝保健品連鎖店以每月近50萬元，租用加連威老道與加拿分道交界單邊舖位，新租金較高峰期低44%。



中原（工商舖）商舖部副區域營業董事梁建華表示，上述舖位為尖沙咀加連威老道21A至21B號地下A、C及D號三相連舖，面積約1,640平方呎。新近由美妝保健品連鎖店，以月租近50萬元承租，屬首度於本港開設旗艦店。據悉，美妝保健品連鎖店計劃稍後在其他核心區開設分店。

尖沙咀加連威老道21A至21B號地下A、C及D號三相連舖，面積約1640平方呎，已交吉2年。（代理相片）

高峰期THE BODY SHOP月租90萬

資料顯示，上述舖位已交吉近兩年，對上一個租客為藥房，由2018年起承租，至2021年租期屆滿，租期屆滿前月租約70餘萬元。該舖過去租金高峰期時要追溯至2014年，由一所韓國化妝品品牌THE BODY SHOP承租，當時月租約90萬元，按此計算，目前月租水平約佔高峰期時月租約55%。

梁建華表示，近期交吉中的舖位驟減，大大改善核心區舖位空置情況，而位處核心消費區的舖位人流有保証，加上地段知名度高，具地利優勢，相信可吸引大型品牌或有意在港長期發展的品牌租戶，搶先進駐核心區，預期利好舖位租金表現向上。

加連威老道與加拿分道交界單邊舖位，在2011年至2014年曾由韓國化妝品品牌THE BODY SHOP租用。（網上圖片）

加連威老道首季空置率28% 全港排第三

據地產代理資料，截至今年首季，加連威老道整條街道有多達28個吉舖，空置率高達28.3%，為全港空置率第三高的街道，僅次於尖沙咀廣東道（32.8%）及銅鑼灣波斯富街（29.2%）。值得留意，當時全港空置率最高的10條街道中，有7條街道均位於尖沙咀，反映該舖空置嚴重。