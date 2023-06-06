太古地產鰂魚涌華廈工業大廈6月28日強拍　底價51.25億元歷來最貴

鰂魚涌華廈工業大廈早前已獲土地審裁處批出強拍令，強拍於本月28日上午11時舉行，底價為51.25億元，屬本港歷來強拍底價最高個案。



太古地產（1972）對該物業進行收購多年，至上月底獲土地審裁處批出強拍令。物業位於船塢里8號，於1972年落成，為1幢樓高20層的工業大廈。地下提供2間廠房﹑裝卸區﹑變壓器房﹑電掣房﹑電話房﹑水泵房及值班室。1至19樓每間提供4間廠房，及間電錶房。

據鰂魚涌分區計劃大綱核准圖，用地現規劃為商業用途，佔地2.7萬平方呎。太古地產早前曾指出，若成功投得物業所有業權，會計劃連同毗鄰的仁孚工業大廈重建作辦公樓及其他用途，預料總樓面面積為77.9萬平方呎。

四度向小業主收購未能成功 個別提價27%

太古地產曾四度向小業主提出收購，不過一直未能成功。資料顯示，其中位於地下A2地廠及1樓A室，在2018年1月的收購價約2.36億元，及後在2020年2月提高至2.88億元，而在2021年10月更進一步升至3億元，即較最初收購高出27%。不過其後收購價出現回落，在2022年5月輕微降至2.938億元。

毗鄰仁孚工業大廈自行統一業權 毋須強拍

對上最大宗獲批的強拍申請，亦為太古地產的收購行動，為毗鄰上述工廈的仁孚工業大廈，去年初獲批以底價50.526億元強拍，不過在去年3月份，發展商其後自行成功收購統一業權，最終毋須進行強拍程序。