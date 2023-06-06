上月4個新盤獲批預售　涉1787伙　長實親海駅、泛海滙都有份

地政總署公布，5月份有4個新盤獲批預售樓花同意書，合共涉1,787伙，按月增加1,531伙或6倍，創去年10月後（3,828伙）、約7個月新高。



5月份獲批預售新盤為長實發展（1113）發展的油塘東源街8號項目第1期親海駅，提供228伙，預計落成日期為2025年7月15日。

至於，由泛海國際集團發展、位於洪水橋滙都兩期亦獲批預售文件。其中，滙都第一期及二期涉及623伙及402伙，預計落成日期為2025年3月15日及6月30日。發展商日前表示，將先推出第一期滙都I，由三座大廈組成，涉及623伙，以推售兩房單位為主，最快於本月推售。

另外，新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期，提供534伙，預計落成日期為2025年3月15日。

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期，提供534伙。

上月收五份新申請 啟德承景街最多

申請預售樓花方面，上月接獲5份新申請，涉及2,074伙，較今年4月涉4,067伙，大跌1,993伙或49%。 當中，由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）的啟德承景街2號第二期及第三期，分別涉750及264伙，預計落成日期為2025年12月30日。至於項目第一期早前已申請預售。

而由長實發展發展的油塘東源街8號項目第2期親海駅亦入紙申請，涉及658伙，預計落成日期為2025年10月15日。

全港待批預售單位22747伙 創一年新高

由嘉里（00683） 與萊蒙（03688）合作的元朗大棠路111號，涉及82伙，預計落成日期為2025年5月15日。最後，由香港興業國際（0480）發展的大嶼山愉景灣項目，涉及320伙，預計落成日期為2026年5月31日。

截至5月底，全港待批預售單位達22,747伙，按月上升242伙或1.1%，屬去年5月以來約1年新高。