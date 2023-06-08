恒地10.71億統一土瓜灣落山道舊樓　歷時一年半、四度強拍共42億

由恒地（0012）收購的土瓜灣落山道72至76號，以及土瓜灣道72至76B號舊樓，今日（8日）進行強制拍賣，在無競爭對手的情況下，手持2號牌的恒地執行董事黃浩明以底價10.71億元投得項目，成功統一業權。該項目為整個重建計劃內，最後一個獲批強拍地盤，意味整個重建項目已經完成收購，合計4次強拍，總強拍金額高達約41.71億元。



恒地黃浩明：兩年半後樓花開賣

恒地執行董事黃浩明表示，恒地在土瓜灣併購的四個地盤，是次強拍為最後一個，四個地盤總面積為42,467平方呎，可建總樓面為38.2萬平方呎，發展目標主要以中小型上車盤為主，預計兩年半後可賣樓花。

對於財政司長建議增加按揭成數後，樓市成交量未有明顯改善，他表示，按揭成數增加對置業人士會有一定幫助，但認為樓市交投需要時間復常，無論香港或內地樓市皆是。

今日強拍的最後一個地盤為土瓜灣落山道72至76號，以及土瓜灣道72至76B號舊樓，地盤面積約10,287平方呎，為一幢樓高8層、於1958年落成的的舊樓，地下提供10個舖位，樓上1至7樓為住宅部分。申請人在2019年入稟申請強拍時，當時已集合業權約90.38%，強拍前業權份數已增至約94.231%。

發展商將會就上述地盤連同周邊地盤一併發展，整個重建發展項目範圍包括土瓜灣道68A至76B號、落山道58至76號、下鄉道14至20號、麗華街1至7號，以及美華街1至9號及2至8號，總地盤面積約4.25萬平方呎，可建總樓面約38.2萬平方呎。

歷時一年半、四度強拍共42億

翻查資料，恒地透過4次強拍統一項目，最早於2021年11月以9.62億元投得土瓜灣落山道58至70號、美華街1至9號及下鄉道18及20號舊樓物業。其後在2022年3月以9.25億元投得土瓜灣麗華街1至7號、下鄉道14至16號及美華街2至8號的舊樓，及後在2022年9月則以逾12.13億元投得土瓜灣道68A至70C號舊樓。

計及今日以10.71億元投得土瓜灣落山道72至76號，以及土瓜灣道72至76B號舊樓，合共4次強拍，總強拍金額高達約41.71億元。