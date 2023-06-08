萊坊：勞動人口減少壓抑樓價　料今年住宅樓價挫最多5%

中港兩地年初通關至今，香港樓市整體交投量有著明顯改善，特別是樓價1,000萬元或以下的樓盤比較「搶手」，不過萊坊認為仍然需要時間才能回復到2021年高位。萊坊今（8日）發佈2023年中國內地和香港物業市場展望，看淡今年香港住宅市場走勢，樓價跌幅最多高達5%。



萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，最影響香港樓市升幅的最主要因素是勞動人口數量。香港勞動人口由疫情前的400萬人減至現今的377萬人，加上香港人口老化的問題，預料未來幾個月勞動人口沒有顯著增長將會壓抑樓價增長。料一般住宅樓價沒有增長，甚至出現5%跌幅，而豪宅樓價將保持平穩，並會「跑贏大市」。

港府搶人才 豪宅租金看升3至5%

至於香港的樓市租金將會是「另一個故仔」，由於香港政府的高才通及搶人才計劃，這些針對高收入人士引入計劃，這些人將會成為今年香港樓市租金的「利好因素」，因此料一般住宅租金會增長2至3%，而豪宅租金方面會有3至5%升幅。

萊坊看淡今年香港住宅市場走勢，樓價跌幅最多高達5%。

發展商或減價清庫存

另外，供應增加是第二個影響著樓價的原因，疫情期間發展商累積約18,000伙單位，因此當發展商要推出新盤時，可能會將同區庫存減價，並預計未來5年未售及預售單位將達9.48萬伙單位。所以，發展商將以「去庫存」為主於第二季繼續推出新盤，料今年全年住宅成交量可達5.3萬至5.8萬宗，當中一手成交佔三成。

其次，香港受美國加息影響，現在維持著高息口的環境，增加置業人士通過壓力測試的難度，並形容今年市場除「通關」外沒有其他利好因素。

政府擬放寛借貸上限 將增加壓力測試難度

而被認為利好因素之一的財政司長擬放寛借貸上限，王兆麒表示，目前中小型買家主要受壓力測試難度增加影響，從而影響著樓市，而放寛借貸上限只會令壓力測試難度再度增加，未見消息會利好下半年樓市。

料發展商投地態度繼續保守

香港樓市存在大量貨尾及市場購買力不足，認為發展商未來投地態度仍然保持保守，將影響著政府賣地的收入，預計今年全年賣地收入可達350至400億元，按年增加20%。