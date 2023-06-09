美聯黃建業：撤辣令樓價急升屬「杞人憂天」　倡放寬首置按揭

美聯集團（1200）主席黃建業認為，「通關」後的「亢奮期」已過，過去3年本港經濟受疫情嚴重打擊，目前屬「大病初愈」，特區政府須「火速進補」，固本培元助港復甦。



建議寬免外地人三成置業辣稅

他建議徹底寬免外地人來港首次置業需付的三成辣稅，以吸引資金流港「買磚頭」，更可吸引人才來港發展職業生涯和安居，補充大量流失的人力資源；又贊成進一步放寬按揭，激活二手市場，加快流轉，助港人安居置業。

他又指，受制於加息及新盤搶客，近期二手成交似呈拾級而落的跡象。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首五個月，二手住宅註冊量錄約19,705宗，雖然較去年同期高出約12.5%，但是卻較2021年同期低約27.4%。黃建業指出，去年樓市屬近半世紀罕見的「超級冰封期」，今年成交高於去年是必然的事，惟2021年與今年同屬「樓市反彈期」，今年的二手交投卻遠遜於2021年，可見樓市的反彈力道仍未足夠。

美聯集團（1200）主席黃建業。

黃建業：「撤辣」令港樓價急升屬「杞人憂天」

黃建業強調，特區政府認為「撤辣」會令港樓價急升，只是「杞人憂天」，以現時的經濟環境、息口及供應而言，港樓雖然有升幅，但難大升，相信今年全年的樓價升幅僅約10%左右，距離高峰仍遠。未來隨著更多土地釋放，未來十年新供應到位，有助樓價升幅放緩，目前樓市由用家主導，不存在炒風。

建議逾1000萬至1200萬元按保劃一提高至9成

又認為除了撤辣減辣助「搶人才」及幫助市民上車外，日前財爺表示有意放寬首置按揭成數措施。他建議立即將逾1,000萬至1,200萬元由現時承造8至9成按保，劃一提高至9成。至於目前價格1,200萬以上按揭成數由8成逐步遞減至1,920萬元僅5成，對換樓有一定難度。他亦呼籲政府放寬逾1,200萬至1,920萬元承造7至9成按保，而1,920萬元以上物業按揭比例則升至7成。