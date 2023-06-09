慈父資助上車　年輕夫婦即「租轉買」　擲461萬購美景花園｜多相

近年整體樓價下跌，有租樓多年的年輕夫婦則睇準時機，再加上父親資助，成功以461萬元買入青衣美景花園兩房單位。至於原業主持貨9年，帳賺116萬元或33.6%。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為美景花園6座中層A室，實用面積432平方呎，屬兩房間隔。單位於5日前以「貼市價」480萬元叫價放盤，及後以461萬元沽出。新買家為區內年輕夫婦，早已外出租樓6年，因有感樓價已下滑一段時間，認為屬合適的入市時機，最終由父親資助下成功買入心頭好。

有感樓價已下滑 認為合適時機入市

據知，該對年輕夫婦一直留意葵青嘉翠園的二手單位，惟手頭資金有限，故轉向同區美景花園430萬至480萬元可成交之單位。二人直至兩日前參觀上址後，認為單位符合心水便有意入市，惟以單位開價貼市，故已有數枱準買家還價。

↓↓美景花園成交單位直撃↓↓

原業主指460萬元不賣 父親即追價1萬成功接貨

於是，二人便即時通知父親幫手翻睇及要求資助上車，惟父親比較看淡樓市只肯出價430萬元，較銀行估價470萬元為低。因此，原業主表示早前有買家出價460萬元後自己仍不願成交。最終，該名父親決定追價1萬元至461萬元成功接貨。

至於原業主2014年6月345萬購入，持貨9年，是次轉手帳面獲利116萬元，單位期內升值33.6%。