NOVO LAND第2A期首輪開賣　廖生8球入市﹕樓價或跌　但自住冇問題

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期今日（10日）展開首輪銷售，以價單形式發售188伙，當中入場單位折實334.73萬元起。



於深圳工作的廖生指出屋苑位置方便，駕車前往深圳灣只需15分鐘。

買家廖先生表示，首次入票抽籤即成功入市，剛以逾800萬元買入該盤三房戶，單位將會自用，又透露自己需要前往內地工作，有感屋苑位置方便，駕車前往深圳灣只需要15分鐘。對於樓市前景，他認為可負擔到加息水平，雖然未來樓價有機會跌，但認為自住「冇問題」。

黃小姐斥800萬元購入1個3房單位，未確定是作自住或投資。

買家黃小姐：看好大西北、租售價料升15%

至於另一位居住何文田的外區買家黃小姐表示，同樣首次入票抽籤即成功入市，直言覺得「好意外、好驚喜」。她以逾800萬元買入該盤一伙三房戶，單位尚未決定作自住或投資用途，但個人看好屋苑配套好，設有商場及會所。

她認為，於大西北入市，一定要購買質素高、具發展潛力的大型屋苑，又指大西北將成為香港未來發展重鎮，睇好區內租金、樓價走勢，料有機會升約10%至15%。

屯門兆康NOVO LAND第2A期今日展開首輪銷售，以價單形式發售188伙。項目截票，共接獲5,315個購樓意向登記，當中包括68票為代理入票，以首輪發售的188伙計，超額認購逾27倍。