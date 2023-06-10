NOVO LAND第2A期價單賣188伙　消息指單位悉數沽清

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第2A期今日（10日）展開首輪銷售，以價單形式發售188伙，當中入場單位折實334.73萬元起。項目截票，共接獲5,315個購樓意向登記，當中包括68票為代理入票，以首輪發售的188伙計，超額認購逾27倍。



【15:00】代理消息指出，NOVO LAND第2A期今日首輪銷售，以價單形式發售的188伙，已經全數沽清。

今日NOVO LAND開售188伙，從上圖可見單位去貨情況。

【13:45】代理消息指出，NOVO LAND第2A期暫沽出106伙，佔今日可售的價單單位約56%。

【13:00】市場消息指出，目前暫沽出62伙。

【12:10】市場消息指出，大手客時段沽出30伙。

【11:35】市場消息指暫沽18伙。

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陳永傑：有大手客戶斥約1340萬元買兩伙兩房戶

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日推售188間亦會全數獲承接。料A組時段三房單位相信可於開售初段旋即沽清。而亦有大手客戶斥約1340萬元購入兩伙兩房戶。

另外，他又指市場正等待好消息，如財爺日前宣布或放寬首置客按揭成數，部份首置客或等待措施落實，現階段較為猶豫。

布少明：客源以年輕買家為主 90及00後佔約8成

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預期2A期首輪推售單位將即日沽清。加上先前期數交樓質素理想，是次投資客比例上升至3成，當中更不乏大手客，

布少明又指，NOVOLAND 2A期生活配套成熟完善，預期入伙後呎租可達42元，租金回報理想，故吸引用家及投資客追捧。

而該行客源以年輕買家佔大多數，90及00後客源佔約8成。若以地區劃分，入票人士仍以新界區為主，佔約8成，香港及九龍合計佔2成。

首輪188伙 折實售334.73萬

該批188伙單位包括26間開放式單位、11間一房單位、133間兩房單位以及18間三房單位。折實售價334.73萬元至941.46萬元，折實呎價12,830元至14,775元。當中98伙折實售價低於600萬元，全部單位折實售價不超過980萬元。

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