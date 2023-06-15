萊坊︰今年超級豪宅全球交易額料達270億美元　首季香港排第二

萊坊日前研究指出，2023年第一季全球12個城市共錄得417宗超級豪宅成交，按季升11%，超級豪宅指1,000萬美元以上的住宅。該行預計2023年全年超級豪宅交易額可達到250至270億美元。



2023年首季超級豪宅成交按季升11%，當中最活躍的豪宅市場為杜拜，錄得88宗交易，其次是香港（67宗）、紐約（58宗）、洛杉磯（46宗）和新加坡（37宗）。倫敦則錄得36宗交易，處於中間位置。

另指出，雖然第一季的超級豪宅銷售量有所增加，但交易總額只達72億美元，較上一季下跌4％。

全球超級豪宅交投量數據。（萊坊提供）

萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，儘管面臨經濟逆境，但超級豪宅仍對富裕買家有吸引力。今年第一季的數據顯示在高通脹及高利率環境，一千萬美元以上的超級豪宅依然受世界各地的富豪追捧。另外，杜拜正在崛起成為全球超級豪宅物業的關鍵城市，同時紐約、洛杉磯、倫敦、新加坡和香港依然是超級豪宅的主要銷售市場。

萊坊預計與2021年高峰期相比，2023年的情況會較為緩和，全年超級豪宅交易額可達到250至270億美元。然而，預計今年年底的全球經濟復甦將有利2024年的超級豪宅買賣，預計銷售額將回升到300億美元以上。