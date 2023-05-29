萊坊：高息環境對市民負擔構成壓力　住宅入市氣氛受影響

萊坊發佈最新《香港每月物業市場報告》，報告指3月份本港住宅市場表現向好，但4月份的住宅成交量大幅度下跌，顯示高息環境對市場氣氛和市民的負擔能力開始構成壓力。同時，由於有大量的香港居民在復活節和清明長假期間出境外遊，亦導致四月份的住宅銷售放緩。然而，豪宅市場繼續保持堅挺。內地買家查詢越來越多，促成更多大額交易。



短期內，因為發展商將繼續透過積極的銷售策略來吸引準買家，該行預計一手住宅將受市場關注。高息環境和新盤量增加等因素將壓抑樓價增長，住屋需求可能會在一段時間內受到入市成本上升而拖累。

然而，在政府吸納海外專業人士和人才來港的政策支持下，萊坊預計本港的住宅銷售和租賃市場在今年下半年將有明顯的改善。

住宅樓價及租金指數走勢。（萊坊資料）

至於寫字樓市場方面，萊坊認為，港島區甲級寫字樓「去核心化」的趨勢持續，九龍區的寫字樓交易活動持續增加。4月份寫字樓的交易活動持續增加，共錄得150宗新租賃個案，主要為中小型交易。大部分的寫字樓租賃個案集中在九龍東，而主要的租賃需求來自電子和工程行業。

萊坊預計九龍區的寫字樓交易活動和租金將保持穩定。由於一些銀行和金融、專業服務和採購行業的客戶正在進行一些潛在的大型寫字樓租賃磋商，該行對未來幾個月的寫字樓市場前景持樂觀態度。