康城LP6天台特色戶淪「財仔盤」　不足3年蝕五球　天台有按摩池

撰文：蔡偉南
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將軍澳日出康城再錄大蝕讓個案。區內入伙約三年的LP6一伙頂層四房連天台戶，因近年不斷加按，近月淪為「財仔盤」放售，最新以2,300萬元沽出，帳面貶值約528萬元。

中原地產將軍澳副區域營業經理張鎮邦表示，上述成交為LP6 1座頂層戶，實用面積1,321平方呎，屬於四房間隔，附設天台約1,246平方呎，最新以2,300萬元沽出，新買家為同區換樓客。

內置樓梯前往天台　設按摩池

據單位放盤相片，該連天台四房戶現況相當新淨企理，接近一手交樓狀況，單位外望景觀開揚。單位設有內置樓梯前往天台，天台位置放置按摩池（JACUZZI）。

↓LP6 1座頂層戶↓

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曾向兩家財務公司加按

資料顯示，原業主於2021年2月份以2,828萬元購入上述單位，及後在2021年6月及2021年11月向兩家財務公司加按。據悉，該單位近月由財務公司推出市場，以蝕讓價2,800萬元放盤，獲買家洽購及鋤價，最終以2,300萬元易手，帳面貶值約19%。

2021年2月買入價2828萬

由於原業主於2021年2月份入市，上述單位持貨不足3年，預計是次原業主沽貨，需要支付高達樓價10%的額外印花稅SSD，涉及約230萬元。不過新買家與賣方達成共識，額外印花稅SSD將由買方支付。

↓LP6 1座頂層戶天台↓

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