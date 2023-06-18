新地大灣區部署　直擊廣州南站ICC‧ 峻鑾示位、會所　2025年落成

本地大型發展商積極於大灣區部署。新地 （0016）發展的地標式綜合項目-廣州環球貿易廣場（廣州南站ICC）．其住宅部分峻鑾Forest Park，日前開放位於廣州的現樓示範單位予傳媒參觀。項目早前在港推售的首批20伙已悉數沽清，短期內將於在港再加價加推20伙，該項目預計於2025年首季起入伙。



新地南中國區銷售及營銷部銷售總監徐秀清表示，廣州南站ICC．峻鑾分兩期發展，佔地75萬平方呎，總共由14幢低密度住宅組成，每幢樓高約23至29層，戶戶向南單位，共提供約1,300伙。

14幢低密度住宅組成 全盤1300伙

項目第1A期涉及B1及B2座，涵蓋182伙，當中首批89伙B2座已推出，實用面積由732至1,335平方呎，屬兩房至四房間隔，當中由中原地產代理銷售的20伙已沽清，計劃部署加推20伙B1及B2座大單位於香港銷售，預告有加價空間。

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園林連雙會所36萬呎 香港式設計及管理

徐秀清又指出，位於D1座5樓03室的樓王單位，其參考價為每平方米約7萬元人民幣，料成交價可達1,100萬至1,200萬元人民幣。

設50米泳池、棋藝室、卡啦OK房

另外，項目園林連雙會所佔地36萬平方呎，設50米長游泳池、健身室，內置旋轉樓梯往上公共空間、宴會廳、棋藝室及卡啦OK房，會所亦提供香港式設計及管理。

↓↓廣州南站ICC．峻鑾會所直撃↓↓

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1700呎樓王意向價1200萬人民幣

另外，項目亦開放兩伙現樓示範單位予傳媒參觀，當中包括位於D1座5樓03室，屬連裝修交流標準單位，實用面積1,744平方呎，屬四房雙套間隔，單位以雲石作設計主調。

單位客飯廳分明，飯廳連接生活陽台，廚房配備活動式玻璃趟門，以半開放式設計。主人房、客廳及其中一間睡房屬同一座向，可望同一景觀。發展商亦於觀景露台，設置戶外用餐區供住戶使用。

↓↓ D1座5樓03室樓王直撃↓↓

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另外亦開放一伙交樓標準示範單位，屬D1座5樓02室，實用面積約1,023平方呎，屬三房間隔，單位客飯廳外接觀景陽台，廚房以半開放式設計，配備活動式玻璃趟門。至於主人房、客房及客飯廳屬同一座向可望同一景觀。其中一間客房可推門出觀景陽台。

↓↓ D1座5樓02室交樓標準示範單位↓↓

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近35億元人民幣重塑廣州南站公共交通樞紐

新地南中國區總經理總經理黎祥掀表示，集團為打造「東商務」、「西交通」的布局，投放近35億元人民幣，建設面積逾440萬平方呎的公共交通樞紐配建設施，當中包括將原來分散於站外四角位置的士站、長途氣車客運站、巴士站以及網約車站，並提供700個出租車泊位、及3,300個公共停車位。

他又指，廣州南站交通便利，可於一小時抵達9+2大灣區城市、4小時可達南華生活圈、8小時可直達全國。另外廣州南站擁12條軌道交通，包括4條高鐵線、4條城際線以及4條地鐵線。同時，亦受廣深港高鐵聯動聯同效應，由廣州南站到香港西九龍站亦只需45分鐘。

他續指，集團目前在香港和內地有不同的商業地標，當中涉及香港IFC、香港ICC、上海IFC、上海ICC、南京IFC、廣州天環廣場等，亦期望廣州南站ICC項目可參考上述成功項目經驗。