新地廣州南站ICC．峻鑾首20伙近沽清　最貴720萬　擬推逾千呎三房

新地 （0016） 發展的廣州南站ICC．峻鑾早前推出20伙兩房至四房戶，連同預留及已成交單位計已將近沽清。新鴻基地產南中國區銷售及營銷部副總經理朱頴怡表示，由於市場反應熱烈，將於稍後時間加推三房單位應市，實用面積約920至逾1,000平方呎。



新鴻基地產南中國區銷售及營銷部銷售總監徐秀清表示，項目經已可現樓參觀，當中包括樓王單位，而相關亦會於稍後時間推出。

左起：新地南中國區銷售及營銷部副總經理朱頴怡，新地南中國區銷售及營銷部銷售總監徐秀清，中原地產大灣區項目策劃及銷售總監梁善球，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑

陳永傑：港人購置內地物業成本下降

為配合項目銷情，中原地產於荃灣西海之戀商場開設項目展銷廳。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目於香港首度推售20伙，反應良好，四個星期內中原地產錄得約50組客戶率先參觀項目位於廣州市的會客廳。

他又指，近期人民幣兌港幣的匯率有下降趨勢，以上星期五報1兌1.09計，年內最高今年一月1兌1.16，相差6%。加上，大灣區樓價緊隨平穩向升，上月公布的中原大灣區廣州樓價指數已連升3個月，今年累升3.6%，即港人購置內地物業成本下降。

廣州南站ICC．峻鑾。

首推20伙將近沽清 最貴一伙720萬港元

中原地產大灣區項目策劃及銷售總監梁善球表示，首推20伙廣州南站ICC．峻鑾第一期，如連同預留及已成交單位計已將近沽清，當中涵蓋兩房至四房，成交價介乎390多萬港元至720萬港元，當中投資及自住各佔一半。

同時亦向發展商爭取引進第二批單位來港推廣，包括兩房、三房一套及四房一套單位。而中原地產已連續4個周末舉辦了4場大灣區疊置業講座，每場平均有約20組客戶參加，年齡層普遍屬40至50多歲。