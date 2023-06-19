HENLEY PARK花園特色示位曝光　多功能衣櫃擁空氣淨化功效｜多圖

恒地（0012）啟德HENLEY PARK今日公佈樓書，並開放一個示範單位予傳媒參觀。該盤預計最快日內開價，料最快下周推售。



發展商今日開放的連裝修示範單位，參照低座住宅大樓EDEND座地下B單位搭建，實用面積627平方呎，附設花園457平方呎，屬三房一套連花園特色戶。單位長型客飯廳四正實用，配合層與層之間高度達約3.5米，比同區大部分住宅項目的樓底高，客飯廳設天花燈槽連隱藏式LED燈飾。客廳及主人套房均可連接室外達457平方呎的私家花園。

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單位主人套房設多功能衣帽間，衣櫃擁有空氣淨化功效，使用專利的消毒系統，以納米技術及紫外線燈配合，在衣櫃內產生光催化作用，以天然活性成分消除異味、細菌，甚至是新冠病毒。

單位採用開放式廚房設計，提供Miele「蒸焗爐」，並特設多項廚房配件，包括砧板、餐具盤、牆架、瀝水籃等。

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HENLEY PARK提供740伙，標準戶及特色戶各佔721伙及19伙，項目設開放式至3房，另設特色戶，實用面積250至1,558平方呎。項目2幢高座住宅大廈「GRAND HENLEY」提供660伙，而低座住宅大廈「EDEN」設4幢共80伙。

該盤主打一房戶，佔412伙，其次為兩房戶，提供170伙，至於開放式戶及三房各佔87伙及71伙。