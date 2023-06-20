土瓜灣明雋示範單位曝光　大地色系主調　拆除牆身貫穿大廳與睡房

佳明集團（1271）旗下土瓜灣新盤明雋（The Grands），日前已上載樓書，今日（20日）首度開放兩個示範單位予傳媒參觀，為一對清水房及連裝修一房開放式戶。



該示範單位皆參考8樓C單位搭建，實用面積為260平方呎，樓底達3.15米。其中經改動連裝修單位採低調奢華風格，以現代都會風格為設計藍本，全屋以大地色系為主調。單位將原有房間牆身拆除，並使用特色展示架分隔開客飯廳及睡房空間，提升單位的空間實用感。

客飯廳連接戶外露台，採用落地大玻璃趟門外接露台，增加採光；睡房設計以原木色調為主軸，睡床旁邊擺置長形的雲石檯面的床頭櫃，牆身以簡約時尚的玻璃吊燈作點綴。

↓8樓C室連裝修示範單位↓

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清水單位同樣參考8樓C單位，客飯廳呈長方形設計，間隔方正，外接22平方呎露台，露台以及房間望向東北方向。開放式廚房使用長形工作枱設計，浴室設有企缸，但沒有窗戶，屬「黑廁」。

↓8樓C室清水示範單位↓

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最快明天開價、料7月初開售

佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，明雋最快明天開價並同步收票，隨後開放示範單位予公眾參觀，預計7月初開售。她續指，第一張價單將提供約30伙，涵蓋開放式以及一房單位，而4伙連平台、4伙連天台特色單位有可能於第一張價單出售，項目造價參照啟德一手樓價。

明雋位於土瓜灣炮仗街45號，提供76伙，單位實用面積介乎207至260平方呎。項目預計關鍵日期為今年9月19日，屬短期樓花項目。