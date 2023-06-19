劏房租管｜13間地產代理僅一家符合要求　地監局：必須遵從指引

有關注組織表示有地產代理處理「劏房」租賃問題不當，地產代理監管局回覆表示，《業主與租客（綜合）條例》第IVA部通過後，監管局已於2022年1月發出相關執業通告，要求地產代理必須遵守當中指引。



局方又指出，在發出指引後，局方一直有透過不同渠道，包括在巡查地產代理商舖時，派發宣傳及教育單張，提醒業界必須遵從，否則有可能會被紀律處分。

監管局作為規管地產代理業界的監管機構，一直有緊密關注地產代理的操守及執業水平，對於任何被證實違規的個案，局方必定會按照《地產代理條例》及其附屬法例向代理作出處分。

局方又指，為確保公平公正，在調查過程中，監管局必須仔細考慮所有相關證據，因此，監管局希望有關人士能向局方提供有關違規情況的詳盡資料，監管局始能立案作出調查及跟進。同時，監管局亦會加強巡查及教育，以提升持牌人的執業水平。

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俗稱劏房租管的《業主與租客（綜合）（修訂）條例》生效近一年半，有關注基層的組織訪問逾280個不適切居所住戶，並派義務調查員到訪13間地產代理公司，發現有逾八成受訪者表示，其出租者在租務管制生效後，沒有主動解釋相關法例及調整任何安排，而13間地產代理公司中，僅一間代理的回覆能完全符合現有法例要求。