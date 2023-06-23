啟德HENLEY PARK單日8000參觀人次　本周末或加價加推70伙｜直擊

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK本周三低價開盤，項目隨即開放現樓示範單位予公眾參觀，單日錄得8,000人次參觀。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民預告，HENLEY PARK將於本周末加推2號價單，涉及70至80伙，戶型涵蓋一至兩房單位，並不排除有加價空間，最快下周推出銷售安排，7月初推出應市。項目將於明日開始收票。



發展商今日開放HENLEY PARK兩伙低座A座A室及B室，均屬地下連花園特色單位，屬三房套連私人花園及衣帽間及工作間間隔、實用面積627平方呎，連私人花園面積501平方呎，三間睡房及客飯廳望同一景觀，廚房以開放式設計，浴室無窗屬「黑廁」。而值得留意的是，當中私人花園以認識世界之旅為主題設計。

花園採傳統韓國園林設計

其中，低座A座地下A單位花園以韓式為主題，以傳統韓國園林設計的原則，強調平衡自然美感，讓花園可以與周圍的自然環境無縫融合，強調與現有景觀和諧共處，盡量減少人工結構。

↓HENLEY PARK低座A座地下A單位↓

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另低座A座地下B單位設計以希臘為主題，主要以古典的幾何石材為主，同時注重色彩搭配和綠色植物的運用，同時，花園的顏色以白色為主，象徵著純潔、優雅和永恆的溫暖，同時花園的座椅和桌子也都是以石材為基礎，融入自然環境中。

↓HENLEY PARK低座A座地下B單位↓

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于正人：設機械人服務、採智能生活設計

恒基兆業地產主席辦公室顧問于正人表示，項目提供快遞機械人、行李機械人、咖啡機械人、清潔及消毒機械人及體溫檢測機械人，為住戶各方面的生活提供更多便利及保持公共空間衛生清潔的責任。

另住戶亦可透過智能開放平台HLD API Gateway，打造全新H-1APP應用程式系統整合六大不同生活功能範疇，當中包括智能生活、智能家居、智能交通、智能享樂、智能工作及智能健體。同時亦有不同的可再生能源，當中包括有太陽能地板、太陽能燈以及風力發電等。