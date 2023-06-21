HENLEY PARK首批148伙最平518萬　均價2.1萬平過THE HENLEY逾一成

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，項目今日（21日）公布首張價單，提供148伙，折實平均呎價21,088元。入場單位折實售價518.22萬元，屬開放式戶。是次HENLEY PARK首批折實均價，均低於同系同區沐泰街7號THE HENLEY三期系列，低約13%至25%。



HENLEY PARK首批148伙，包括開放式戶至一房間隔，當中開放式佔16伙、一房佔100伙、兩房佔16伙、三房佔16伙，實用面積由250至649平方呎。該批單位價單售價575.8萬至1,604.8萬元，價單呎價由21,756元至25,485元，扣除最高10%優惠後，折實售價518.22萬至1,444.32萬元，折實呎價19,580元至22,937元，整批單位市值逾13.9億元。

入場一房戶折實售價593萬

HENLEY PARK入場單位為第1A座2樓H室，實用面積250平方呎，屬開放式戶，折實售價518.22萬元，呎價約20,728元。

至於最低呎價單位為Mansion A 1樓C單位，屬一房間隔，實用面積303平方呎，折實售價為593.2萬元，呎價約19,580元。

去年同系THE HENLEY II首批折實均價2.43萬

參考同系於2021年推出的THE HENLEY I，首批涉及96伙，折實平均呎價26,448元，入場一房748.88萬起；同年推出的THE HENLEY III 首批81伙價單，折實平均呎價28,200元，入場開放式625.38萬元起：至於2022年推出的THE HENLEY II 首批涉及61伙，折實平均呎價24,333元，入場一房873.81萬元起。

至於2022年9月份推出啟德MIAMI QUAY I，首批130伙，折實平均呎價為22,452元，開放式折實價524.2萬元。

兩年前THE HENLEY I及III 折實均價2.64萬及2.82萬

HENLEY PARK 提供740伙，由2幢高座住宅大廈「GRAND HENLEY」提供660伙，而低座住宅大廈「EDEN」設4幢共80伙。當中，標準戶及特色戶各佔721伙及19伙，項目設開放式至3房，另設特色戶，實用面積250至1,558平方呎。

↓低座A座3樓B無改動三房單位↓