啟德HENLEY PARK開放現樓示範單位　4幢低座大樓自成一國｜直擊

恒基（0012）旗下啟德全新樓盤HENLEY PARK，今日（20日）首度開放兩個低座無改動現樓示範單位予傳媒參觀。



其中低座A座3樓B單位，實用面積649平方呎，屬三房一套間隔，樓高3.5米。單位客飯廳天花燈槽設有隱藏式LED燈，突顯高樓底設計；單位內設有工作間，可以作為儲物房或其他用途。

↓低座A座3樓B無改動三房單位↓

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另一單位為低座A座3樓C單位，屬一房無改動單位，實用面積303平方呎。單位睡房與客廳之間設活動式間隔牆，可根據住客生活需要，隨意將室內空間靈活變化；主人套房連接實用面積22平方呎露台，增加空間感；客廳設有一組全身、推拉式多功能儲物櫃，内設鞋櫃空間及可儲存其他物品。

↓低座A座3樓C無改動一房單位↓

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是次開放的兩個現樓無改動示範單位位於屬低密度園區的低座住宅大樓「EDEN」。EDEN位於HENLEY PARK內園位置，4幢低座住宅大樓自成一國。

HENLEY PARK整個項目共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，合共提供740個單位，單位間隔多元化，包括開放式、一房、兩房、兩房連套房及三房連套房不等，另設限量特色單位。