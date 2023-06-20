啟德HENLEY PARK開放現樓示範單位　4幢低座大樓自成一國｜直擊

撰文：柳英傑 蔡偉南
出版：更新：

恒基（0012）旗下啟德全新樓盤HENLEY PARK，今日（20日）首度開放兩個低座無改動現樓示範單位予傳媒參觀。

其中低座A座3樓B單位，實用面積649平方呎，屬三房一套間隔，樓高3.5米。單位客飯廳天花燈槽設有隱藏式LED燈，突顯高樓底設計；單位內設有工作間，可以作為儲物房或其他用途。

↓低座A座3樓B無改動三房單位↓

+11

另一單位為低座A座3樓C單位，屬一房無改動單位，實用面積303平方呎。單位睡房與客廳之間設活動式間隔牆，可根據住客生活需要，隨意將室內空間靈活變化；主人套房連接實用面積22平方呎露台，增加空間感；客廳設有一組全身、推拉式多功能儲物櫃，内設鞋櫃空間及可儲存其他物品。

↓低座A座3樓C無改動一房單位↓

+6

是次開放的兩個現樓無改動示範單位位於屬低密度園區的低座住宅大樓「EDEN」。EDEN位於HENLEY PARK內園位置，4幢低座住宅大樓自成一國。

HENLEY PARK整個項目共設6座住宅大樓，當中包括2座高座及4座低座，合共提供740個單位，單位間隔多元化，包括開放式、一房、兩房、兩房連套房及三房連套房不等，另設限量特色單位。

恒基物業代理營業（一）部副總經理范文浩聯同恒基物業代理營業（一）部高級營業經理黃國禧。
HENLEY PARK花園特色示位曝光　多功能衣櫃擁空氣淨化功效｜多圖為子女升讀國際學校　廿四孝父母6萬豪租貝沙灣三房｜多圖啟德HENLEY PARK上載樓書　開放式最細250呎　最快日內開價對撼新商場圍方　新城市廣場恐龍公園下季登場　26米擬真恐龍骨架新蒲崗活化工廈Artisan Hub出租率100%　獲國際米蘭青訓學院進駐西半山寶珊道「11按」豪宅7000萬沽　多次加按、單筆借財仔4000萬
新盤市況
本地樓市
九龍城區樓市
恒基兆業