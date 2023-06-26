一手市場淡靜　十大屋苑周末錄9宗成交　「捧蛋」屋苑降至4個

周末一手樓市場較靜，導致部份向隅客回流二手市場，略為帶動二手交投。中原十大屋苑周末錄得9宗成交，較上周回升8成或多四宗，零成交屋苑亦回落至4個。



當中9宗成交包括康怡花園、美孚新邨、沙田第一城、嘉湖山莊各錄得一宗成交，以及兩宗太古城成交、三宗映灣園成交，成交呎價為9,539至16,819元。

陳永傑︰利好消息帶動二手市場成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暫緩加息，略為增加買家入市信心，加上港府亦正研究微調首置按揭成數比例，對樓市亦屬好消息，本周末一手市場較靜，部份向隅客回流二手，加上部份心急放盤業主亦願意增加議價空間，略為帶動二手交投。

中原十大屋苑周六、日成交量（中原提供）

沙田第一城持貨7年 升25%

新界區方面，沙田第一城本周末破蛋錄得1宗成交，本月累積成交增至32宗，平均實用呎價16,283元。屋苑本周末成交為1期4座中層D室，實用面積853平方呎，三房套房間隔，最新以1,050萬元易手，呎價12,309元。原業主於2016年5月以835萬元購入單位，持貨近7年，是次轉手帳面獲利215萬元離場，單位期內升值25%。

映灣園錄三宗成交 持貨19年 升值約1.7倍

離島區方面，映灣園周末同樣破蛋錄得3宗成交，本月累積成交增至35宗，平均實用呎價11,488元。屋苑本周末成交價最高單位為7座中層H室，實用面積901平方呎，三房套房間隔，最新以1,088萬元易手，呎價12,075元。原業主於2005年12月以408萬元購入單位，持貨近19年，是次轉手帳面獲利680萬元離場，單位期內升值約1.7倍。