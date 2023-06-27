半世紀前唔洗20萬　傅老榕家族8500萬沽中半山豪宅　升值458倍

市場再錄名人沽貨，由傅老榕家族成員持有的中半山寶雲道寶德臺高層四房戶，新近以8,500萬元沽出，該家族持貨約56年，是次轉手帳賺8,481.5萬元，期內升值458倍。所賺金額足夠買入2.5間位於何文田瑜一．天海的平台特色戶。



據市場消息指，是次成交為中半山寶雲道寶德臺高層8A室，實用面積2,449平方呎，屬四房間隔，望中環樓景及維港景，有新淨裝修。原業主最初以8,600萬元叫價放盤，及後以8,500萬元沽出，呎價34,708元。

中半山寶雲道寶德臺

持貨約56年帳賺8481.5萬 夠買2間半新盤平台特色戶

據知，上述單位於1967年以公司名義以18.5萬元買入，其董事涉及傅老榕家族成員，當中包括傳厚澤、傅棣怡及傅棣章。持貨至今約56年，是次轉手帳面獲利8,481.5萬元，單位期內升值458倍。

參考近期熱賣的位於何文田新盤「瑜一‧天海」平台特色單位，實用面積953平方呎，連519平方呎平台，成交價3,383.15萬元，呎價35,500元。

去年4月1.175億買紅山半島逾3000呎洋房

傅老榕家族不時大手買入本港住宅物業，如去年4月該家族成員傅棣怡以首置名義斥資1.175億元，買入紅山半島B區松柏徑一幢實用面積達3,136平方呎的三層洋房。另亦於2021年透過一家由傅厚澤、傅隸怡等擔任董事的公司斥逾2.2億元，收購九龍城嘉林邊道20號及20A號舊樓，平均每呎收購價約2.1萬元。