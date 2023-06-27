承建商家族放售大坑現樓豪宅　宏豐臺10號擬「賣殼」　市值5.5億

去年6月份公佈樓書的大坑宏豐臺10號現樓豪宅項目，新近委託代理透過俗稱「賣殼」的買賣公司股權形式推出放售，項目市值約5.5億元。值得留意，該項目在2021年8月份亦曾放售，當時估值高達約7億元。



仲量聯行表示，放售持有大坑宏豐臺10號項目公司所發行之所有股份。項目坐落於東半山傳統豪宅地段，為全玻璃幕牆獨幢別墅，建築面積達12,315平方呎，可分成兩個獨立別墅，實用面積分別約5,207平方呎及5,389平方呎。項目客廳樓底高達4.5米，地下設有私人車庫可停泊多輛汽車，並設有全屋智能家居系統。

賣方具承建商背景

據了解，上述豪宅項目賣方為Ocean Eagle Enterprises Limited持有，具承建商背景，自行重建上述豪宅，據悉目前已完成裝修，新買家可隨時入住。

去年6月上載樓書

大坑宏豐臺10號項目在去年6月份上載樓書。據樓書資料，項目由6伙組成，樓高4層，實用面積172至5,238平方呎。樓書資料顯示，當中單位A室、B室為特色戶，分別涉及地下、一樓至三樓連天台，實用面積各為4,178及5,238平方呎。面積最大的單位為A室，屬兩房套房間隔，實用面積5,238平方呎，連平台291平方呎及天台894平方呎，地下位置2個車位。

另外，2樓C室採開放式設計，實用面積730平方呎，料由買家自行間隔，地下位置亦附2個車位。至於3樓就設D、E、F室，實用面積僅172至205平方呎，均設有梗廚。

去年8月曾放售 估值約7億

翻查資料，大坑宏豐臺10號在2021年8月曾委託代理放售，當時市場估值約7億元，呎價約5.8萬元。