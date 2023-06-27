黃竹坑站海盈山第4A期公佈樓書　全盤432伙　最細351呎花園特色戶

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期海盈山（LA MONTAGNE) 分兩期發展涉及第4A、4B期，由兩座住宅大樓組成，均設34層住宅樓層，合共提供約800伙。



其中第4A期今日（27日）上載樓書，涉及432伙，預計關鍵日期為2025年5月15日。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目定價參考南區豪宅及鐵路站上蓋項目。



第4A期的2A及2B座打通，其標準樓層每層提供12至14伙。（樓書截圖）

最細一伙351呎起 屬花園特色戶

據項目圖則，第4A期第2座細分為2A及2B座，至於第4B期第1座，細分為1A、1B及1C座。其中，第4A期的2A及2B座打通，其標準樓層每層提供12至14伙。至於第2A及2B座則各有三部升降機。

樓書資料顯示，面積最細的一伙為第2B座5樓G室，屬一房連花園特色戶，實用面積為351平方呎，連119平方呎花園。至於最大一伙為第2B座43樓A室，屬四房連天台特色戶，實用面積為1,847平方呎，連1,452平方呎天台及531天方呎平台，內置樓梯上落 。

天台特色戶最大1847平方呎

項目戶型涵蓋一房至三房及特色戶，實用面積351至1,847平方呎，主打兩房及三房戶，不設開放式單位。其中一房佔48伙、實用面積389至403平方呎；兩房佔272伙、實用面積486至680平方呎；三房佔96伙、實用面積658至915平方呎；另設16伙花園及天台特色戶、實用面積積351至1,847平方呎。

據資料，第4A期及4B期分別於去年11月及12月已獲批預售樓花同意書。整個第4期的補地價金額逾67.57億元，每呎樓面補價10,587元，屬港島南岸各期數中，每呎補地價最高。

第4A期今日（27日）上載樓書，涉及432伙。（樓書截圖）