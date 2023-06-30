裕民坊重建新方案曝光　引入住宅總樓面增25%　成第五高摩天大廈

市建局觀塘市中心第四及第五發展區招標項目（裕民坊商業項目）於今年2月份流標。市建局最新就項目向區議會提交新方案，項目總地積比增加至12倍，總樓面將增加25%至約270萬平方呎，過去項目未有提供住宅樓面，惟新方案中，住宅樓面將不超過118.51萬平方呎。



據資料顯示，裕民坊重建舊方案為純商業項目，惟新方案加入住宅元素，令到商業樓面由216萬平方呎降低至165.4萬平方呎，減幅約兩成。不過市建局未有再就酒店、零售商業及寫字樓再作規限，讓發展商享更大彈性決定樓面用途。

市建局表示，新方案將融合「商業、住宅、社區和休閒娛樂」等不同土地用途， 使觀塘能成為一個具備多功能的市中心，進一步提升九龍東第二個核心商業區的地位。建築物高度限制亦建議相應提升至主水平基準上360米，以容納擬議方案的發展參數，並打造成為觀塘市中心的地標式建築，結合項目周邊的不同高度、形態和規模的建築群。

由於項目建築高度限制放寬至主水平基準以上360米，若新方案通過將取代中環中心成為全港第五高的摩天大樓，同時為九龍區第二高建築物、僅次於環球貿易廣場（ICC，484米高）。