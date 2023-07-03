周末新盤錄219宗成交　HENLEY PARK佔逾八成　海茵莊園沽14伙

周末再有大型新盤銷售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（7月1日至2日）兩日共錄得約219宗一手成交，按周反彈24倍。當中，啟德現樓HENLEY PARK即日沽出183伙，佔周末成交逾80%。



已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，上周六（7月1日）展開首輪銷售228伙，即日沽出183伙。發展商昨日（7月2日）隨即加推第3號價單涉82伙，平均提價1%，折實平均呎價22,163元，折實售價514.8萬元起。

海茵莊園連沽14伙 維港1號3280.8萬沽2伙

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園早前減價並於昨日再賣26伙。項目過去周末連沽14伙，套現近6,400萬元，平均呎價18,488元。成交單位戶型涵蓋開放式及一房單位，實用面積203至321平方呎，成交價372.2萬元至605.4萬元。當中，最貴一伙為第二座27樓A3室， 實用面積284平方呎，屬一房間隔，成交價605.4萬元，呎價為21,31元。

由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號上周六連沽2伙，吸金3,280.8萬元。涉及單位為2A座15樓B室，實用面積766平方呎，屬三房套房連工人房間隔，以2,026.9萬沽出 呎價26,461元；另一宗成交為2B座15樓G室，實用面積536平方呎，屬兩房間隔，以1,253.9萬沽出，呎價23,394元。