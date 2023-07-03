HENLEY PARK現樓高層曝光　活動式間隔牆　望啟德體育園、維港景

已屆現樓的恒地（0012）啟德沐泰街8號HENLEY PARK，項目今日（3日）公佈最新銷售部署，並首度公開高層海景單位予傳媒參觀。



發展商今日首度公開現樓高層海景單位，單位為1B座29樓E室，實用面積416平方呎，屬一房連衣帽間隔，樓高3.38米。客廳呈長形設計，外接玻璃趟門連接露台。客廳與房間皆可望向啟德體育園，以及飽覽維多利亞港。

高層海景單位曝光 樓高3.38米

另外，睡房和客廳之間設有活動式間隔牆設計，可以根據住客個人喜好及生活需要，隨意將室內空間靈活變化。當活動式間隔牆趟開後，睡房同客廳便可變成一個寬敞、舒適的開放式生活空間；而當活動式間隔牆拉上後，睡房則成為獨立私人空間，讓住戶可以好好休息。

↓HENLEY PARK 1B座29樓E室↓

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加推82伙 折實入場514.8萬起 首推望體育園一房

發展商昨日（2日）輕微加價1%，加推3號價單，涉及82伙，折實平均呎價為22,163元，折實售價514.8萬元起。該82伙包括28伙開放式、8伙一房單位、2伙一房連地下花園、6伙一房連衣帽間、28伙兩房連衣帽間、8伙三房、2伙三房連地下花園。

單位實用面積250至649平方呎，價單定價572萬至1,953.9萬元，價單呎價21,987至32,889元，折除最高10%折扣，折實價514.8萬至1,758.51萬元，折實呎價19,788至29,600元。以價單價作計算，總售價為8.82億元。當中28伙折實售價低於600萬元，38伙折實售價低於1,000萬元。

該批單位有機會於本周內次輪售中推出，項目截至今日下午2時，暫時截收7,000個認購登記。

周六沽184伙 平均呎價21748元

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，HENLEY PARK於上周六進行首輪推售共沽184伙，佔項目全部單位的80%，套現約16.5億元，每伙平均成交價約896萬元，平均呎價21,748元。最高成交價單位為MANSION A，地下A單位，實用面積為627平方呎，連501平方呎私人花園，屬三房一套間隔，成交價為1,740.6萬元，呎價為27,761元。