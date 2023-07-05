樓市廿年大升市結束？　施永青料進入「牛熊交接期」　樓價或再跌

近月二手樓市蝕讓個案湧現，中原集團創辦人施永青也睇淡後市，直言香港樓市經過約20年「大牛市」，認為目前雖然未正式進入熊市，但已處牛市末期，更形容是樓市的「牛熊交接期」，料整體樓價有機會進一步下挫。



施永青回覆《香港01》查詢表示，香港樓市已經過長達約20年的「大牛市」，不過近年樓市已出現明顯回落，未來更有機會進一步向下調整。

復常、通關反彈乏力 「持續升勢」沒出現

他又指出，本來今年初整體社會開始復常，中港兩地也通關，首季樓市表現不俗，不過踏入次季4月份起，市況開始變得無力，而在5月份樓市交投量更回落，成交價也升不上，原本預計的「持續升勢」沒有出現。

他認為，過去香港樓市經歷長時間的大升市，預計「依家升唔返，就有機會再跌落去」。他又認為，樓市回落其中一個因素為海外資金從香港流走，也反映香港作為中國與外國的聯繫人角色、地位也正在下跌。

買樓心態已轉變 「供樓好過租樓」不再

問及目前香港樓市是否已經入熊，施永青表示，現時不算是熊市，只能說是「牛市末期」，又形容是「牛熊交接期」。他又指出，過去不少市民都會認為「供樓好過租樓」，惟目前住宅租務市場轉旺，反映不少市民開始「寧租不買」，認為市民買樓心態已經出現轉變。

樓市由用家主導 冇投資者入市

對於樓市向下政府仍未有撤辣舉動，施永青認為政府可能覺得樓市目前狀況還好，但個人認為樓市不健康，因市場上只有用家，幾乎沒有投資者入市，認為不利香港作為國際金融中心的角色。

問及集團部署，施永青表示，已提醒同事不要對樓市過於樂觀，宜審慎部署，若個別分行出現赤字應該要收縮。又指去年底要求業主減租6至7成，相關策略依然持續。