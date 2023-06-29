港置︰近60%市民欲買一手樓　將下調全年樓價預測至10%

內地與香港「通關」近半年，經濟雖然出現起色，首季樓市亦曾出現小陽春，但後勁不足。香港置業行政總裁馬泰陽指，若港府再不調整樓市措施，將拖累下半年樓市升幅，加上買家偏向購買一手樓，令到二手樓市場持續受壓，料今年樓價升幅或低於10%。



馬泰陽指在疫情過後發展商積極重啟推盤攻勢，成為市場焦點，令上半年整體新盤市場回復熱鬧，同時搶去不少二手客源。調查亦發現，近6成（約57.2%）受訪者傾向購買一手物業，主要因為價錢相宜，其次鍾情物業樓齡新，故有不少買家積極在一手市場上「尋寶」，只有42.8%欲購二手樓。

調查發現近6成受訪者傾向購買一手物業，只有42.8%欲購二手樓。（資料圖片）

料放寬按揭成數對市場作用不大

馬泰陽指財爺研究放寬按揭成數，相信能為市場帶來提振作用，但無法令樓市全面恢復暢旺。再指，現時樓市成交已經屬偏低水平，樓市已經發出「健康」的警告，認為再放寬按揭成數成效不大，應重新檢討辣招的必要性，建議可以取消SSD，以及放寬港人換樓印花稅，將換樓「先買後賣」時的15%從價印花稅「先付後退」安排取消。

樓市前景「能見度」持續偏低，若無新的刺激樓市措施，料二手成交難有突破，今年全年最多僅維持約4萬宗水平。不排除調整今年本港樓價預測，由預期最樂觀升15%下調至不足10%。