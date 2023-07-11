宏安油塘四山街工廈申重建676伙　住宅地積比率擬放寬20%

宏安地產（1243）今年5月份完成收購的油塘四山街18至20號油塘工業大廈第4座，最新向城規會放寬地積比率逾20%申請作住宅發展，提供676伙，並設有零售、社會福利設施及幼兒中心。



據城規會資料，上述申請地點為油塘四山街18至20號，現為油塘工業大廈第4座，一條馬路之隔同系住宅項目、提供2座共326伙的曦臺。

+ 3

基座設幼兒中心、商店、食肆

項目地盤面積約41,688平方呎，現為住宅（戊類）用途，擬作分層住宅、商店及服務行業、食肆和社會福利設施（幼兒中心）用途，並略為放寬地積比率限制作發展（住宅6倍/非住宅1.301倍）。落成後提供兩幢樓高26層、設2層地庫的綜合用途大廈，其中住宅部分佔約250,126平方呎，非住宅部分約54,235平方呎，合共約304,361平方呎。另提供166個車位。

住宅地積比率增20% 非住宅升30%

資料顯示，上述申請地點的最高住用地積比率為5倍，最高非住用地積比率為1倍。反映最新發展方案（住宅6倍/非住宅1.301倍），分別增加20%及30%。

分層住宅單位達面積下限規定

申請人指出，該區規劃意向主要是透過進行重建或改建計劃而逐步淘汰現有的工業用途，使改作住宅用途，認為發展方案積極回應有關規劃意向，能把市區土地資源能地盡其用。申請人又表示，項目呼應政府現行政策，保證擬議分層住宅單位均達至規定的單位面積下限並增加房屋供應。

歷時三年統一業權 累計收購價8.2億

宏安於2022年1月份以5.8億元，收購油塘四山街18至20號油塘工業大廈第四座逾八成業權，折合每呎收購價約4,100元。及後發展商進一步收購餘下業權，直至2023年5月份，宏安以2,650萬元收購油塘工業大廈4座地下物業，歷時三年、成功「拔釘」統一大廈業權，累計收購價約8.2億元。