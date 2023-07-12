黃竹坑海盈山加推45伙　周六售108伙　入場單位966萬起

嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸海盈山，最新加推2號價單，涉及45伙，戶型由1房至3房，實用面積介乎394至914平方呎，並定於周六（15日）連1號價單首輪銷售108伙，另有7伙下周一起（17日）標售。



加推42伙 折實入場單位979.7萬起

海盈山最新加推2號價單，涉及45伙，戶型由1房至3房，實用面積介乎394至914平方呎，價單價由1,194.7萬至3,525.6萬元，實用呎價為29,645至40,650元，計及最高18%折扣，折實售價約979.7萬至2,891萬元，折實呎價24,309至33,333元。

2號價單入場單位為第2座9樓G室，實用面積為403平方呎。

本周六首輪銷售108伙 入場單位966萬起

兩張價單當中的108伙將於本周六（15日）展開首輪銷售，入場單位為第2座6樓G室，實用面積為403平方呎，售價約1,179萬元，呎價為29,253元，計及最高18%折扣，折實售價約966萬元，折實呎價為23,987元。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目自公佈第1號價單以來，查詢眾多，為應市場要求，項目今日加推第2號價單，涉及45伙應市。