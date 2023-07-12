「股壇大廚」黃坤妻子5.6億沽山頂和福道兩洋房

港島豪宅獲市場追捧。有「股壇大廚」之稱的前明珠興業主席黃坤，其妻子持有的山頂和福道兩幢洋房，市傳以約5.6億元沽出，成交呎價約6.97萬元。



據區內代理指出，上述兩幢豪宅為山頂和福道11號及13號，每幢實用面積4,016平方呎，採四房三套間隔，設特大花園。該兩幢洋房近年推出放售，每幢意向價3.8億元，不過一直未獲承接，惟直至近月每幢洋房減價約1億元，終以逾2.8億元沽出，合共涉資5.6億元。據悉，兩幢洋房由同一組買家透過買賣公司形式購入。

持貨30年帳面勁賺4.38億

據了解，上述11號洋房由國健實業有限公司持有，早於1993年6月以1,700萬元購入；至於13號洋房由輝進投資有限公司於1994年，以4,450萬元購入。兩家公司董事均包括王綺霞，即為前明珠興業主席黃坤的太太。以兩幢洋房總購入價共6,150萬元計算，持貨約30年帳面賺逾4.38億元。

值得留意，上述兩幢洋房分別設有花園約2,000平方呎，附設泳池，不過未能望海景。

山頂和福道11號及13號，每幢實用面積4,016平方呎。（代理相片）

早年偷渡來港學廚 後再炒賣房地產成「股壇大廚」

資料顯示，前明珠興業主席黃坤享有「股壇大廚」之稱。黃坤為廣東省寶安縣人，18歲中學畢業後偷渡到香港，先在一家茶餐廳裏當學徒，後因為廚藝精湛而獲邀到高級酒店餐廳任廚師，並很快就升為行政總廚。黃坤在37歲的時候又離開餐廳，並用15萬港元的積蓄創辦了「明珠興業集團」，專門從事炒賣房地產生意，而且由於眼光獨到，後來又成為一名成功的地產商人，並有「股壇大廚」的綽號。

明珠興業集團市值一度達300億

1994年，黃坤創辦的明珠興業集團在香港股市掛牌上市，其公司市值一度高達300億港元，而黃坤的個人財富也猛漲至到180億港元，一躍成為香港億萬富豪之一。在此期間，黃坤還曾以天價買下香港兩幢豪宅，當時的買價之高更創下吉尼斯世界紀錄。

不過，1997年的亞洲金融風暴使香港房地產市場受到巨大衝擊，黃坤也因此受到影響，後來更要賣股還債，並被迫辭去明珠興業集團主席職務。